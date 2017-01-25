برنامج تدريب للمشاركات في «تحدي فبراير»

الشارقة (الاتحاد)

وفَّر نادي سيدات الشارقة للفتيات والسيدات برنامجاً تدريبياً للمشاركات في الدورة الرابعة من فعالية «جري سيدات الشارقة»، التي تنطلق 24 فبراير المقبل، والتي تأتي هذا العام ضمن فئتين، سباق 5 كم، و10 كم، وتقام الفعالية بالقرب من كلية الأفق الجامعية في المدينة الجامعية بالشارقة، وذلك من أجل تعزيز قدراتهن البدنية، وتهيئتهن للمنافسة.

ويوفر النادي إمكانية التسجيل من خلال موقعه الإلكتروني، حيث يقام السباق من السادسة حتى التاسعة مساءً، ويمكن التسجيل للفتيات والسيدات من سن 12 سنة فما فوق، وستشرف نخبة من المسعفات على سلامة المشاركات خلال الجري.

ويتضمن برنامج التدريبات في «مركز لياقة 180»، أحد المرافق الرياضية بالنادي باقة متكاملة من برامج اللياقة البدنية.

ويهدف النادي من خلال إطلاق البرنامج التدريبي، إلى تشجيع المتسابقات، ليكنّ على أتم الاستعداد للحدث، الذي يعتبر من أهم الفعاليات التي ينظمها النادي، والذي أثبت حضوره في أجندة الأحداث السنوية، حيث حصد في نسخته الأولى جائزة أفضل فعالية رياضية لعام 2014، وذلك خلال حفل جوائز اللياقة، ليشكل إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها النادي خلال مسيرته.

وقالت خولة السركال، مديرة النادي: استطاع النادي على مدار الدورات الثلاث الماضية لفعالية «جري سيدات الشارقة» أن يثبت نفسه كشريك أساسي ومحوري في المساهمة بدعم وتطوير قدرات المرأة من الناحية الرياضية، ولاعب بارز ومؤثر للنهوض بمستوى الوعي بأهمية الرياضة والحياة الصحية للفتيات والسيدات، في جميع المراحل العمرية.

وأضافت: الدورة الرابعة تسعى للوصول إلى جميع السيدات، لدعمهن وتشجيعهن لاتباع حياة صحية، ومشاركة في نشر الوعي الثقافي بأهمية الرياضة لهن، وذلك من خلال إيجاد باقات وبرامج متكاملة تخدم هذه الأهداف، سواءً من خلال فعالية الجري أو غيرها من الفعاليات الرياضية التي ينظمها النادي على مدار العام.

وتلقى الفعالية رعاية من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتأتي شركة الشارقة للبيئة (بيئة) بصفتها الراعي الذهبي، ويمثل مجلس الشارقة الرياضي، الراعي الفضي، بينما تأتي المدينة الجامعية، وشركة مياه «مونفيزو»، ضمن فئة الرعاة الداعمين.