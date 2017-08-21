أردوغان يدعو إلى توجيه «صفعة» للأحزاب الألمانية الحاكمة في الانتخابات

اسطنبول (أ ف ب)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الألمان من أصول تركية إلى توجيه «صفعة» للتحالف الحاكم الذي تقوده المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في انتخابات سبتمبر، في استمرار لما اعتبرته برلين تدخلا غير مسبوق في شؤونها.

وأثار أردوغان استياء برلين عبر حضه الأتراك الذين يحملون الجنسية الألمانية على عدم التصويت لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الخضر في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 24 سبتمبر.

وقال الرئيس التركي «كونوا مع الطرف الصديق لتركيا ولا تقلقوا إذا كان حزبا صغيرا، امنحوه أصواتكم، سينمو ويكبر».

وأضاف في خطاب متلفز مخاطبا أنصار حزبه الحاكم في اسطنبول «برأيي، يجب توجيه صفعة لأولئك الذين يهاجمون تركيا بهذه الطريقة في الانتخابات». وكان وزير الخارجية الألماني سيجمار جابريال الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وصف تصريحات أردوغان بأنها «تدخل غير مسبوق في سيادة بلادنا».

ودفع ذلك الرئيس التركي إلى الرد على وزير الخارجية الألماني أمس الأول عبر القول له إن «عليك التزام حدودك».

وتابع أردوغان أمس «ماذا يقولون الآن؟ يقولون إنه يتدخل في ديمقراطيتنا. ولكن كل ما نتحدث عنه هو أنه على مواطنينا أن يلقنوا أعداء تركيا درسا في صناديق الاقتراع. هذا كل شيء». والخلاف الأخير بين أنقرة وبرلين قد يدفع العلاقات بين البلدين العضوين في الحلف الأطلسي والتي تدهورت منذ أشهر، الى مزيد من التوتر.