أستراليا تنشر دليلاً للاحتراز من الدهس

سيدني (أ ف ب)

نشرت السلطات الاسترالية دليلاً أمس لكيفية الاحتراز من عمليات الدهس في الأماكن العامة، بعد الاعتداءات الدامية التي ضربت نيس وبرلين ولندن وبرشلونة. وطلبت الحكومة تقريراً حول التدابير الاحترازية التي يمكن اتخاذها بعد اعتداء نيس في جنوب شرق فرنسا، والذي أودى بحياة 86 شخصا في 14 يوليو 2016.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تورنبول في بيان: «كما حصل مع الأحداث المأساوية التي وقعت في باريس وبرلين وبرشلونة، فإن الإرهابيين يواصلون استهداف الأماكن المكتظة». والدليل الموجّه إلى منظمي الحفلات وإلى السلطات المحلية، يتضمن نصائح لتقييم مدى المخاطر التي تحيط بالمواقع إزاء عمليات دهس محتملة، بالإضافة إلى وسائل تحسين الحماية.

ومن بين التدابير المذكورة، تثبيت كاميرات مراقبة وتماثيل، بالإضافة إلى نشر موظفين متدربين للتصرف سريعاً في حال وقوع أي حادثة مشابهة.

وصرّح تورنبول لوسائل إعلامية «يمكننا تثبيت كتل إسمنتية كبيرة ومقاعد ولوحات فنية وسلالم وأحواض زراعية. كل ذلك يمكن أن يثبت بطريقة غير ظاهرة». ورفعت أستراليا مستوى التنبه من الاعتداءات الإرهابية منذ سبتمبر 2014 بسبب خطر حصول هجمات مستوحاة من تنظيمات إرهابية، مثل «داعش»، ونجحت في إحباط حوالي 12 اعتداء ووجهت التهم إلى 70 شخصاً.