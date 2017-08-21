فنلندا: دقيقة صمت تكريماً لضحايا اعتداء توركو

هلسنكي (أ ف ب)

وقف الفنلنديون أمس دقيقة صمت تكريما لضحايا الاعتداء الذي أسفر الجمعة عن مقتل شخصين وجرح ثمانية آخرين في ساحة في وسط مدينة توركو الساحلية بجنوب غرب البلاد. وكان رئيس الوزراء الفنلندي دعا أمس الأول الى الوقوف دقيقة صمت في جميع انحاء البلاد، غداة الاعتداء الذي وصفته الشرطة بانه جرائم قتل ومحاولات قتل «بنية أرهابية»، وهو الأول من نوعه في فنلندا إذا تأكد انه مرتبط بالإرهاب.

وفي توركو وقف مئات الاشخاص في مكان الهجوم عند الساعة العاشرة، حول شموع مضاءة وورد بحضور مسؤولين في البرلمان والمجالس المحلية ورجال الانقاذ الذين ارتدوا بزاتهم وشرطيين.

وقالت الشرطة الفنلندية السبت إن مغربيا من طالبي اللجوء عمره 18 عاما، تعمد استهداف النساء في الاعتداء. وقد قتل طعنا سيدتين وجرح ثمانية آخرين في ساحة السوق في توركو. واطلقت الشرطة النار على المشتبه به الذي كان يحمل سكينا واصابته واعتقلته.