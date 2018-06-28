مدار الأرض يزدحم بالأقمار الاصطناعية

أ ف ب

تُقلع صباح غد الجمعة من فلوريدا مركبة شحن متجّهة إلى محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض في مهمة دورية يدلّ تكررها على ارتقاء قطاع الملاحة الفضائية إلى مستوى أكثر تطورا.

فالصاروخ القاذف في هذه المهمة ليس جديدا، وإنما سبق أن نفّذ مهمة قبل شهرين حمل فيها قمرا اصطناعيا إلى مدار الأرض، ثم عاد وحطّ بهدوء على منصة عائمة في المحيط الأطلسي على بعد 300 كيلومتر من كاب كانافيرال.

والمركبة "دراغون"، التي سيحملها الصاروخ، هي أيضا ليست جديدة. فقد سبق أن نفّذت رحلة شحن إلى محطة الفضاء الدولية في العام 2016.

هذه المهمة، التي تنطلق الجمعة، هي الخامسة عشرة التي تنفّذها شركة "سبايس اكس" الأميركية الخاصة منذ العام 2012.

وقد نفّذت شركة أميركية خاصة أخرى هي "أوربيتال ايه تي كاي" تسع مهمات مماثلة.