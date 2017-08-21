تظاهرة حاشدة ضد العنصرية في بوسطن

بوسطن، الولايات المتحدة (أ ف ب)

نزل آلاف المناهضين للعنصرية إلى شوارع بوسطن أمس في تظاهرة حاشدة، ألقت بظلالها على تجمع للبيض القوميين في المدينة، تخللتها مناوشات مع الشرطة لكن دون تسجيل أعمال عنف خطيرة مثل التي وقعت قبل أسبوع في تظاهرة مماثلة في فرجينيا.

وكانت مجموعات يمينية متطرفة قد دعت إلى مسيرة أُطلق عليها «حرية التعبير» (فري سبيتش) تنتهي الساعة الثانية بعد الظهر (18:00 ت غ)، لكن قبل نصف ساعة على الموعد قامت الشرطة بمواكبة المشاركين الذين لم يتعدوا بضع عشرات، بسلام على مقربة من حشود المتظاهرين المناهضين للعنصرية.

وقدر المسؤولون عدد المتظاهرين المناهضين للعنصرية بنحو 40 ألفاً. وقالت السلطات، إنها اعتقلت 27 شخصاً، معظمهم بتهمة التهجم والتعدي على الشرطة والسلوك غير المنضبط.

وفيما لم تشهد بوسطن تكراراً للعنف الدامي الذي شهدته شارلوتسفيل في 12 أغسطس، وقعت صدامات محدودة بين الشرطة ومتظاهرين، سارع الرئيس الأميركي بعدها إلى التعليق على «تويتر» منتقداً «الكثير من المحرضين ضد الشرطة في بوسطن».