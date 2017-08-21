ضبط 120 قارورة غاز في منزل منفذي اعتداء برشلونة

برشلونة (وكالات)

أعلنت شرطة كاتالونيا، أمس، أن الخلية المسؤولة عن الاعتدائين اللذين أوقعا 14 قتيلاً وأكثر من 120 جريحاً في مقاطعة كاتالونيا بإسبانيا، حضرت «لتفجير أو أكثر» في برشلونة عبر 120 قارورة غاز عثر عليها في منزل في منطقة ألكانار، على بعد 200 كلم، جنوب غرب البلاد.

وصرّح قائد شرطة كاتالونيا جوزف لويس ترابيرو «بدأنا نرى بوضوح المكان الذي تُحضر فيه المتفجرات لتنفيذ اعتداء أو أكثر في برشلونة»، موضحاً أن هذه الهجمات كانت «وشيكة».

ثم كشف في مؤتمر صحفي طويل بالتفصيل الوقائع التي أدت إلى الاعتداءين، وقال إن الإرهابين جمعوا في المنزل الذي يشغلونه منذ نحو ستة أشهر 120 قارورة غاز على الأقل، موضحاً أن الشرطة اكتشفت ذلك عند تفتيشها في أنقاض المنزل، وأضاف أن عملية التفتيش جرت ببطء، وفي بعض الأحيان قطعها تدخل خبراء إبطال الألغام، لأن رجال الشرطة عثروا على مواد متفجرة أيضاً.

وأكد أنه تم العثور على متفجرات من مادة بيروكسيد الاسيتون «وهو نوع من المتفجرات التي يستخدمها تنظيم «داعش»، وهو النوع الذي يفضل التنظيم الإرهابي استخدامه لسهولة الحصول على مكوناته في الأسواق.