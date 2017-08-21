اجتماع عربي بشأن مكافحة الإرهاب اليوم



تاريخ النشر: الإثنين 21 أغسطس 2017 القاهرة (وام) يعقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماع على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والشباب العرب برئاسة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وذلك لتنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة في عمان بشأن «الإرهاب والتنمية الاجتماعية». وقال السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية إن الهدف من الاجتماع الذي يستمر يومين وضع تصور لخطة تنفيذية بخصوص مواجهة الإرهاب وذلك في إطار تطبيق القمة العربية بعمان الذي اعتمد الإعلان العربي حول «دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب» الصادر عن المؤتمر الذي عقده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في فبراير الماضي بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول «الإرهاب والتنمية الاجتماعية». وقال إنه من المنتظر أن يتضمن التصور الذي سيخرج عن الاجتماع رؤية للتحرك في جميع مجالات سواء تعلق بالأمر بالتعليم والتربية والشباب والتشريعات والإعلام وكل الجوانب والمحاور التي تدعم مكافحة الإرهاب في المنطقة.