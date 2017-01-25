الأهلي يتخطى 100 نقطة في «سلة» الشباب

علي معالي (دبي)

انفرد الأهلي بصدارة دوري الرجال لكرة السلة، بعد فوزه على الشباب «حامل اللقب» 109 - 100، في المباراة التي جرت بينهما على صلة الأهلي في الجولة السابعة من البطولة، وحضرها اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد، وعبدالحميد إبراهيم، المدير الفني للمنتخبات.

وتعد هذه النتيجة هي الوحيدة لمباراة يصل فيها فريقان إلى 100 نقطة، وهو ما يؤكد قوة الفريقين الأفضل بشكل عام على مستوى المسابقة، وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة والشباب إلى 11 نقطة ليحافظا على فرصة المشاركة معاً في بطولة دبي الدولية التي تَغير نظام المشاركة فيها ليمنح متصدر ووصيف ترتيب الدور الأول الحق في الوجود.

أدار المباراة طاقم دولي مكون من يعقوب غابش وسالم الزعابي وعامر سيجري، وراقبها الدولي محمود رشاد.

تألق في المباراة بشكل عام الثنائي الأجنبي في الفريقين من الناحية الهجومية، وهما الأميركي سام يونج في الأهلي ومواطنه تايلور في صفوف الشباب، والذي حصل على لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 44 نقطة، وسجل زملاؤه بقية النقاط الـ56، وفي الأهلي سجل قيس عمر 33 نقطة، بجانب الأميركي سام يونج 30 نقطة.