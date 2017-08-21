قمة مصرية صومالية في القاهرة

القاهرة(وكالات)

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس اجتماع قمة مع نظيره الصومالي محمد عبد الله الذي يقوم بزيارة لمصر حالياً تعد الأولى منذ انتخابه رئيساً للبلاد. وبحث الرئيس المصري، خلال اللقاء في قصر الاتحادية في القاهرة، مع نظيره الصومالي سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتقديم المساندة في تحقيق التنمية والاستقرار في الصومال، وكذلك الدعم في المجالات التعليمية والدورات التدريبية والرعاية الصحية في إطار الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والأفريقية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وكانت قد أجريت للرئيس الصومالي مراسم استقبال رسمية فور وصوله إلى قصر الاتحادية في القاهرة، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين الصومالي والمصري، واستعرض الرئيسان حرس الشرف، وصافح الرئيس الصومالي أعضاء الوفد المصري المشارك في المباحثات المصرية الصومالية. وكان الرئيس الصومالي، توقف في وقت سابق أمس في مطار الخرطوم، حيث استقبله وزير رئاسة الجمهورية الدكتور فضل عبدالله فضل، وعدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين.