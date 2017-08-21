الإمارات تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي العربي

القاهرة (وام)

تشارك دولة الإمارات في اجتماعات اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي بدأت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك لإعداد الملفات الاجتماعية المعروضة على المجلس في دورته الوزارية المقررة الخميس المقبل. وترأس وفد الدولة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد. وأكد حسين بن شويش الشويش المدير العام لإدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية في وزارة المالية السعودية أهمية العمل الاجتماعي العربي باعتباره أحد جناحي العمل العربي المشترك في منظومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،إلى جانب البعد الاقتصادي. وقال الشويش - خلال ترؤسه أعمال الاجتماع - إن الدول العربية تعول على البعد الاجتماعي للنهوض بمنظومة العمل العربي المشترك ، مؤكداً أهمية التحضير للملف الاجتماعي للقمة العربية العادية في دورتها التاسعة والعشرين المقررة في الرياض مارس 2018.

من جانبه، أكد بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية أهمية مناقشات اللجنة الاجتماعية والتي ستتناول تقرير الأمين العام عن نشاط القطاع الاجتماعي بين الدورتين 99 «السابقة» و100 الحالية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس. وقال - في تصريح صحفي على هامش الاجتماع - إن القطاع الاجتماعي قام بنحو 100 نشاط منها ما يختص بمحاربة الفقر وتطوير التعليم وتحسين الخدمات الصحية والاهتمام وتمكين الشباب وحماية المرأة والأطفال وحوار الحضارات.

وأضاف أنه تقرر عقد اجتماع - اليوم وغداً - يجمع كبار المسؤولين في الدول العربية لوضع خطة تنفيذية بخصوص مواجهة الإرهاب، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الخاصة بالمؤتمر الوزاري العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية، والذي عقد في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي.

وأشار إلى أن من المنتظر أن يتضمن التصور الذي سيخرج من الاجتماع التحرك في جميع مجالات سواء تعلق بالأمر بالتعليم والتربية والشباب والتشريعات والإعلام وكل الجوانب، والمحاور التي تدعم مكافحة الإرهاب في المنطقة. وقال إن جدول أعمال اللجنة الاجتماعية يتضمن مشروعات قرارات تتعلق بدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين والنازحين، والنظر لإقرار اللائحة التنفيذية للبرلمان العربي للطفل الذي تستضيفه إمارة الشارقة، إضافة إلى موضوع تعليم الأطفال في مناطق النزاعات، وكذلك متابعة البعد الاجتماعي في التعاون العربي مع التجمعات والإقليمية والدولية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.