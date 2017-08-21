مصر والسودان تستعرضان الملفات الساخنة في المنطقة

القاهرة (وكالات)

انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة أمس مباحثات عسكرية سودانية مصرية جمعت وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، ونظيره السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، تناولت آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لوزير الدفاع السوداني والوفد المرافق له الذي استعرض حرس الشرف في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين الشقيقتين. ورحب وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري القائد العام للجيش بالزيارة.

وعقد الجانبان لقاءً تناول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة. وناقش الجانبان عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات. وقالت مواقع إخبارية مصرية، إن وزير الدفاع السوداني أكد العلاقات الوطيدة مع مصر والروابط الممتدة التي تجمع البلدين، مشيراً إلى حرص السودان على تعزيز مجالات الشراكة والتعاون مع مصر في المناحي كافة، والعمل على توفير السبل بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أكد نظيره المصري خلال اللقاء عمق الروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع شعبي وادي النيل، مشدداً على أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تستهدف المنطقة، ودعم جهود الأمن والاستقرار لكل شعوب القارة الأفريقية. حضر اللقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية، والسفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم.