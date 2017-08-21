«السلطة» في ذكرى إحراق الأقصى: الجريمة لن تسقط بالتقادم

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله)

استذكرت وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية، الذكرى السنوية الثامنة والأربعين لإحراق المسجد الأقصى المبارك، التي تأتي هذه العام بعد انتصار فلسطين قيادة وشعباً على المحتل، وإسقاطهم البوابات الإلكترونية والجسور وأجهزة التصوير، التي سعت إسرائيل لفرضها كأمر واقع. وأكدت الوزارة، في بيان لها الأحد، أن الجريمة النكراء تثبت أن استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية سياسة إرهابية مدروسة، ترعاها حكومات الاحتلال المتعاقبة، في سياق الحرب المفتوحة على المساجد والكنائس، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، وإقرار قانون إسكات الأذان العنصري، واقتحام المتطرفين المتكرر لباحاته.

وجددت التأكيد على أن مرور 48 عاماً على جريمة إحراق الأقصى، لن تعفي إسرائيل من المحاسبة، ومخالفة القانون الدولي، والاستهتار بمشاعر المسلمين، والتعدي على حرية العبادة. وحيت الوزارة المقدسيين وكل الذين أسقطوا مخطط البوابات الإلكترونية، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على دولة الاحتلال للكف عن سياسات الأمر الواقع في المدينة المقدسة، والتوقف عن خرق القانون الدولي.

على صعيد متصل، دانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية إعدام الاحتلال الفتى قتيبة زهران، جنوب نابلس. وبررت سلطات الاحتلال إعدام الفتى زهران بدم بارد، باللجوء إلى روايتها التي اعتادت على استخدامها والترويج لها عند كل عملية إعدام ميدانية، علماً أن الفتى زهران لم يشكل أي خطر على جنود الاحتلال الموجودين على الحاجز.

وبينت الخارجية أن هذه الجريمة تضاف إلى مسلسل متواصل من جرائم الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وتأتي بقرارات وتعليمات مباشرة من رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال، وسط عمليات تحريض وفتاوى واسعة النطاق تبيح دم الفلسطينيين، ومواقف تبرر لجنود الاحتلال جرائمهم تصدر عن العديد من المسؤولين الإسرائيليين، الذين يشجعون على قتل الفلسطينيين ويتفاخرون بعمليات الإعدام الميدانية.