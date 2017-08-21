استعدادات لاستقبال نازحي تلعفر

بغداد (وكالات)

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أمس عن إكمال استعداداتها لاستقبال النازحين الفارين من قضاء تلعفر بالتزامن مع انطلاق عمليات تحريره من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال وزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد الجاف، إن «الوزارة هيأت فرقها الميدانية لتتواجد في مراكز الاستقبال المخصصة لإجلاء النازحين ونقلهم إلى مخيمات التي تم تخصيصها من قبل الوزارة». ولفت الجاف إلى أن الوزارة واللجنة العليا للإغاثة وإيواء النازحين جاهزتان لاستقبال النازحين وتقديم جميع ما تحتاجه العائلات النازحة من مساعدات إغاثية فضلا عن إيوائهم في مخيماتها.

كما أشار إلى أن الفرق الميدانية التابعة للوزارة استقبلت 10 آلاف نازح من تلعفر خلال الأسبوعين الماضيين.