5 قتلى بسقوط قذيفة استهدفت معرض دمشق الدولي

دمشق (وكالات)
قتل 6 أشخاص وأصيب 9 آخرين في سقوط قذيفة أمس، قرب مدخل معرض دمشق الدولي الذي فتح أبوابه هذا الأسبوع بعد غياب استمر خمس سنوات.
وقال مقاتلون من المعارضة السورية وشهود، إن طائرات ومدفعية الجيش السوري قصفت مناطق تسيطر عليها المعارضة بشرق دمشق بعد يوم من اتفاق بوساطة روسية لوقف إطلاق النار مع جماعة معارضة وافقت على وقف القتال في آخر جيب للمعارضة في العاصمة.
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وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أمس أن الدول التي ترغب في إعادة علاقاتها الدبلوماسية والتعاون مع دمشق عليها أن تقطع أي صلة لها مع «الإرهابيين». وقال الأسد خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر وزارة الخارجية «لن يكون هناك تعاون أمني ولا فتح سفارات ولا دور لبعض الدول التي تقول أنها تسعى لحل إلا بعد أن تقوم بقطع علاقاتها بشكل صريح ولا لبس فيه مع الإرهاب والإرهابيين».
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وقال الأسد، إن بلاده أفشلت المشروع الغربي للإطاحة به، لكن جيشه لم ينتصر بعد في الحرب.
وأضاف أنه رغم أن هناك مؤشرات على الانتصار بعد ستة أعوام ونصف العام من الحرب الأهلية، فإن «التحدث عن إفشال المشروع الغربي لا يعني أننا انتصرنا فالمعركة مستمرة وبوادر الانتصار موجودة».