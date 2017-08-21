الجيش اللبناني يعزل «داعش» في جنوب رأس بعلبك

بيروت (وكالات)

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أمس عن تحقيق اختراقات في عمليات الجيش ضد داعش، الذي بات يعاني انهيارات وحالات فرار بين صفوفه، مؤكدة مقتل 15 داعشياً في اشتباكات ومن جراء القصف المدفعي والجوي، وكذلك 3 من عناصر الجيش اللبناني.

وقالت القيادة، إن اليوم الثاني من العمليات، التي يطلق عليها «فجر الجرود»، شهد تدمير 12 مركزاً للإرهابيين، من بينها مغاور وأنفاق وخنادق، فضلا عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وكذلك تفجير سيارة ودراجة نارية مفخختين كانتا تستهدفان عناصر الجيش.

وقتل 3 جنود لبنانيين وأصيب آخر في انفجار لغم بعربتهم في تلال رأس بعلبك شمالي البلاد، حيث يخوض الجيش معارك مع مسلحي تنظيم «داعش» في المنطقة الجبلية المتاخمة لسوريا منذ أيام.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان: «تعرضت آلية تابعة للجيش على طريق دوار النجاصة - جرود عرسال، لانفجار لغم أرضي، أسفر عنه مقتل 3 عسكريين، وإصابة عسكري بجروح خطرة، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة». وكان الجنود في طريقهم للمشاركة في عملية طرد مسلحي «داعش» من منطقة أبعد شمالا على الحدود، على ما أفاد مصدر في الجيش وكالة فرانس برس.