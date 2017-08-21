انهيار سريع للخطوط الأمامية لـ «داعش» في تلعفر

سرمد الطويل (بغداد، وكالات)

انهارت خطوط تنظيم داعش الأمامية في مدينة تلعفر في الساعات الأولى من انطلاق عملية تحرير المدينة، حيث أعلنت قيادة عمليات «قادمون يا تلعفر»، عن تحرير 9 قرى شرق القضاء من سيطرة «داعش».

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، إن قطعات فرقة المشاة الـ16 حررت قرى «بطيشة» و«العلم» و«خفاجة» و«حلبية العليا» و«مرازيف» شرق تلعفر ورفعت العلم العراقي فيها. وأشار يار الله إلى أن تلك القطعات «كبدت العدو خسائر بالأرواح والمعدات».

وقال إن القوات العراقية تمكنت من تحرير قرية تل السمباك شرق تلعفر وسيطرت على الجزء الجنوبي لسلسلة جبال زمبر وقطعت طريق تلعفر - المحلبية، ورفعت العلم العراقي فيها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

وأضاف أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من السيطرة على قريتي «قزل قيو» و«كسر محراب» في الجنوب الغربي لتلعفر.