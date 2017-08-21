حلقة نقاش حول اليمن في القاهرة اليوم



تاريخ النشر: الإثنين 21 أغسطس 2017 الرياض (وام) ينظم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية حلقة نقاش - في القاهرة اليوم - بعنوان « الأزمة اليمنية.. تحديات وفرص». وستشهد الحلقة تنظيم 3 جلسات نقاشية إضافة للجلسة الافتتاحية التي يشارك فيها الدكتور سعود السرحان أمين عام المركز والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وستناقش الجلسة الأولى الأوضاع الإنسانية في اليمن في ظل انتهاكات الحوثيين .. فيما تركز الجلسة الثانية على الأوضاع الاقتصادية والتنموية وتناقش الثالثة « الأوضاع السياسية وسبل حل الأزمة».