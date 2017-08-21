«الصحة العالمية»: الكوليرا قتلت 2000 يمني

صنعاء (الاتحاد)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد وفاة 1998 شخصاً جراء إصابتهم بالكوليرا في اليمن الذي يجتاحه الوباء منذ نحو أربعة أشهر. وذكرت المنظمة في بيان على تويتر إنه تم تسجيل أكثر من 532 ألفا و300 حالة اشتباه بمرض الكوليرا في 300 مديرية و22 محافظة في ‫اليمن‬ منذ 27 أبريل الماضي. وتُسجل يومياً أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس الكوليرا، الذي عادة ينجم عن تناول أطعمة ومياهاً ملوثة، في عموم مناطق اليمن المنهار نظامه الصحي بعد أكثر من عامين من الحرب الأهلية.

وتقول منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن ملايين اليمنيين لا يمكنهم الحصول على المياه النقية وإن جمع المخلفات توقف في المدن الكبرى، وأن هناك نحو مليوني نازح يخشون من العودة لبيوتهم، ويكافحون للحصول على الغذاء والمياه النظيفة. ودعت المنظمة أطراف النزاع في اليمن إلى «احترام سلامة وحيادية المرافق الصحية والعاملين الصحيين»، وقالت إن أكثر من 57 ألف شخص «قُتلوا وجُرحوا في ‫اليمن‬ نتيجة استمرار العنف منذ 19 مارس 2015».