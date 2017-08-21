عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل 29 على الأقل من المتمردين الحوثيين وحلفائهم أمس الأحد بغارات للتحالف العربي ومعارك مع القوات الموالية للحكومة الشرعية في مناطق متفرقة في اليمن. ونفذ الطيران العربي أمس 34 غارة على مواقع وأهداف للميليشيات الانقلابية في العديد من جبهات القتال أوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن عشر غارات على الأقل استهدفت مواقع للتمردين الحوثيين في محافظة حجة، موضحة أن تسعة غارات دمرت أهدافاً عسكرية في مدينتي حرض وميدي ، بينما أصابت غارة هدفاً في منطقة دوار ببلدة مستبأ شرق حرض. وذكر بيان صادر مساء أمس عن الجيش اليمني أن طيران التحالف دمر في وقت مبكّر أمس مستودع أسلحة كبير للميليشيات الانقلابية في مدينة ميدي.

وأشار البيان إلى أن القصف الجوي أصاب هدفه بدقة ما أدى لتدمير مستودع الأسلحة ووقوع انفجارات غير مسبوقة ، لافتاً إلى أن الهجوم تزامن مع غارات جوية أخرى على مواقع وتجمعات للميليشيا في مدينتي ميدي وحرض.كما شنت مقاتلات التحالف 11 غارة على الأقل على مواقع متفرقة للميليشيات في محافظة صعدة المجاورة معقل المتمردين الحوثيين. وبحسب إفادات مصادر محلية وعسكرية فإن الغارات دمرت أهدافاً للمتمردين في بلدات كتاف، باقم، منبه والظاهر، وجميعها حدودية مع السعودية في حين تدور معارك بين القوات الحكومية والانقلابيين في بلدتي كتاف وباقم. واستهدفت أربع غارات جوية، أمس، مواقع للميليشيات في بلدتي صرواح ونهم شرق صنعاء حيث تستمر المواجهات المسلحة على الأرض دون تحقيق اختراق يذكر. كما دمرت عشر غارات مواقع وأهدافاً وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في بلدتي موزع والوازعية غرب وجنوب غرب محافظة تعز، ما أسفر عن مصرع 14 متمرداً وجرح 19 آخرين وتدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، حسبما ذكر مصدر عسكري ميداني. وقال المصدر إن أربعة من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم في هجوم للقوات الحكومية على موقع لهم في منطقة الشريجة جنوب تعز.

كما قتل 11 من عناصر الميليشيا الانقلابية وجرح آخرون في اشتباكات مع مسلحي المقاومة الشعبية في بلدة القريضية بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقال مصدر في المقاومة الشعبية، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الاشتباكات اندلعت بعد أن هاجم الحوثيون مواقع للمقاومة في جبل نوفان ببلاد آل الجوف ببلدة القريشية، مؤكداً أن مقاتلي المقاومة تصدوا للهجوم ودحروا الميليشيات بعد اشتباكات أسفرت عن مصرع 11 من المتمردين وأربعة من مسلحي المقاومة.