رئيس الوزراء البحريني: اليمن سينتصر في حربه ضد التدخلات الخارجية



تاريخ النشر: الإثنين 21 أغسطس 2017 المنامة (وكالات) استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وعقد الجانبان اجتماعاً تم خلاله استعراض مسار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، حيث أكد سموه في هذا الصدد أن «نصرة اليمن واجبة ودعمه ضرورة، فاليمن بلد له مكانته الخاصة لدى العرب، ولا يمكن تركه للتدخلات الخارجية التي تريد النيل من أمنه واستقراره. وقال سموه: «إن اليمن سينتصر في حربه ضد التدخلات الخارجية في شؤونه وفي رفض الهيمنة ودعم الشرعية بعزم شعبه ووحدته ودعم أشقائه وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة»، مؤكداً موقف البحرين الثابت واستمرارها في أداء واجبها العروبي والإسلامي تجاه اليمن ودعم الشرعية فيه وحماية سيادته وضمان تحقيق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار. من جانبه، أطلع رئيس الوزراء اليمني نظيره البحريني على آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية وجهود الشرعية اليمنية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي في استتباب الأمن والاستقرار، إضافة إلى الجهود الإغاثية لتقديم المساعدة للمحتاجين من الشعب اليمني الشقيق.