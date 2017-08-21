الإمارات تواصل دعم المحافظات اليمنية المحررة

المكلا (وام)

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية صباح أمس مبنى مركز الصدر والسل بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية بعد إعادة تأهيله وصيانته من قبل الهيئة وفقاً لاتفاقية أبرمت مؤخراً. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين اليمنيين ودعم مشاريع البنية التحتية بالمحافظات المحررة.

وحضر حفل التدشين الدكتور رياض الجريري مدير مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت والدكتور خالد عبدالله العمودي رئيس قسم الصدر والسل. وأكد أحمد النيادي قائد فريق الهلال الأحمر الإماراتية في تصريح له أن هذا الافتتاح يأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين في المجالات الصحية والإنسانية ومساعدة الأهالي عبر دعم وتوفير أهم الاحتياجات الطبية في المستشفيات والمراكز الحكومية، وإعادة تأهيلها وتوفير الأجهزة الحديثة لها.

ولفت النيادي إلى أن مشاريع ترميم وصيانة المرافق الصحية ما هي إلا حلقة في سلسلة المشاريع التنموية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في محافظة حضرموت وتحسين أوضاع الأهالي فيها وتلبية متطلباتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم. ونوه إلى أن هيئة الهلال الأحمر تحرص على تنفيذ مشاريعها الإنسانية في الجوانب الإغاثية والصحية والبنية التحتية في مختلف المحافظات المحررة ومنها حضرموت عبر حزمة من المشاريع التنموية والخدمية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في مجالات العطاء الإنساني والتكافل الاجتماعي.

وأشاد الدكتور رياض الجريري بالدعم الكبير الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة ومنها القطاع الصحي.. مؤكداً أهمية صيانة وترميم هذا المبنى. من جهته أعرب خالد عبدالله العمودي عن شكره لدولة الإمارات على الجهود التي تبذلها من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لدعم مشاريع البنية التحتية بمحافظة حضرموت وتأهيل مركز الصدر والسل.