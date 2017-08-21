نورة النومان تحاضر عن مهارات كتابة الفانتازيا

الشارقة (الاتحاد)

قدمت الكاتبة والروائية الإماراتية نورة النومان، المؤسس والرئيس التنفيذي لدار مخطوطة «5229»، أول دار نشر إماراتية متخصصة في الخيال العلمي والفانتازيا للشباب، يوم أمس الأول، محاضرة حول «كتابة الفانتازيا»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات «ملتقى اقرأ الإثرائي» الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في مدينة الدمام السعودية خلال الفترة من 13 إلى 31 من أغسطس الجاري.

وجاءت مشاركة النومان في هذا الملتقى الذي تشرف عليه «أرامكو السعودية» منذ عام 2013، ضمن برنامج المحاضرات التي ينظمها الملتقى بهدف تزويد المشاركين من الأطفال واليافعين والشباب، بالمعرفة التي تزيد من مستوى ثقافتهم، وتطور قراءاتهم النقدية.