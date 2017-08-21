افتتاح المعرض الفني الأول لـ«رواق عوشة» في «ندوة الثقافة»



تاريخ النشر: الإثنين 21 أغسطس 2017 دبي (الاتحاد) افتتح الأديب عبدالغفار حسين، المعرض الفني الأول لرواق عوشة بنت حسين الثقافي (ثقافات وفنون) بـمشاركة أكثر من خمس وعشرين فنانة، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، حيث ازدحمت قاعة ندوة الثقافة والعلوم بالمعروضات الفنية التي تنوعت بين اللوحات التشكيلية من مختلف المدارس الفنية، وبين النحت والسراميك والأشغال اليدوية كالكروشيه والتطريز وخياطة العباءة الخليجية، وفنون المرايا والحلي والمصنوعات الغذائية البسيطة كالشاي بالهيل والحلويات الخفيفة، كما كان لمكتبة رواق عوشة بنت حسين ركن خاص اشتمل على إصدارات الرواق من الكتب والدراسات، ومن بينها مؤلفات الدكتورة موزة عبيد غباش، ومنها (التراث الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة) وكتاب (هويتي)، وقد تم إهداء الأديب عبدالغفار حسين نسخة منه بتوقيعها. حضر الافتتاح جمهور من المثقفين والفنانين ومحبي الفنون والتراث. وعكست اللوحات إشراقات الفنانات ودقة تعبيرهن عن الواقع والمتخيل من الأماني والرؤى والأحلام، وبعض الأعمال عكست روح التراث وأصالته العربية سواء بتصوير الأمكنة أم المعالم من الأبنية وغيرها.