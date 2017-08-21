«كلباء للمسرحيات القصيرة» يحتفي بتجربة «صابر رجب»

الشارقة (الاتحاد)

يكرم مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته السادسة التي تنظم في الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر القادمين، الفنان الإماراتي صابر رجب (1964)، تقديراً لمسيرته الفنية في مساراتها المتنوعة، وتثميناً لجهوده المسرحية بصفة خاصة في مجالات الإخراج والتمثيل والتأليف.

وقال بيان صادر عن إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، إن الاحتفاء بتجربة الفنان صابر رجب يأتي في سياق مشروع مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الهادف إلى استعادة وقراءة التجارب المسرحية التي أثرت المشهد الثقافي في المنطقة الشرقية على مدار العقود الماضية، وتسليط الضوء على خصائصها ومزاياها.

وأعرب رجب عن سعادته لاختياره شخصية المهرجان في دورته السادسة، وقال: «أرفع أسمى آيات الشكر لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم اللامحدود للمسرح والمسرحيين، وهذا الدعم هو ما يضاعف مسؤوليتنا كفنانين إماراتيين ويحفزنا على المزيد من الإبداع». كما شكر رجب إدارة المسرح بدائرة الثقافة، مثمناً تجربة مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي أحدث منذ تأسيسه حراكاً مسرحياً لافتاً في المنطقة، متمنياً لجميع المشاركين به كل التوفيق والسداد.

واستهل رجب مشواره المسرحي 1981، حيث انتسب لفرقة الفجيرة، وظهر للمرة الأولى في دور تمثيلي إلى جانب شقيقه الممثل والمخرج حسن رجب، وذلك في عرض بعنوان «سبعة ـ صفر» من تأليف سليمان الجاسم، وإخراج بحر كاظم وإشراف إبراهيم جلال.

وطور رجب تجربته التمثيلية لاحقاً في عروض عديدة عرفها المسرح الإماراتي، منها «غلط × غلط» 1985، وهي من تأليف سليمان الجاسم وإخراج عبدالله الأستاذ، ثم « فالتوه 2» 1992، من تأليف وإخراج حسن رجب، وفي سنة 1994 ظهر صابر رجب ممثلاً في مسرحية «مال الله الهجان» من تأليف جمال سالم وإخراج حسن رجب.

وإلى جانب مساهماته في التمثيل، برز رجب في مجال الإخراج المسرحي، خصوصاً في مسرح الطفل الذي حصد معه العديد من الجوائز. وبعد تجربة أولى له في الإخراج سنة 1996 عبر مسرحية «استفهام» التي قدمت في إطار أيام الشارقة المسرحية، واصل رجب حضوره كمخرج، فقدم العديد من العروض الناجحة، مثل «المنحوس منحوس»، و«بلوتي بلوة» و«الشبح الظريف»، و«الأميرة والكواكب»، و«سلوم والبوكيمون»، و«طوفان» و«وين الملايين» وسواها. كما شارك الفنان المكرم في جميع مهرجانات المسرح في الدولة، فضلاً عن مشاركته في مناسبات مسرحية دولية في بلدان عدة.

ولمناسبة التكريم، أعد المهرجان كتيباً حوى السيرة المهنية للفنان وشهادات وإفادات حول تجربته، كما سيعرض رجب تجربته في منتدى حارات ضمن فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الذي يحتضنه مركز كلباء الثقافي.

ويشار إلى أن مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة كان احتفى في دوراته الماضية بالفنانين: الدكتور سعيد الحداد، وحسن مصطفى الحمادي، وعلي الشالوبي، وعارف سلطان، وعيسى كايد.