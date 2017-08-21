«أبوظبي العالمي» يحسم «الوصافة»

بوستالسي (الاتحاد)

توّج فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات بالمركز الثاني في الترتيب العام لرالي ألمانيا، الجولة العاشرة من بطولة العالم للراليات، وذلك عبر النرويجي أندرياس ميكلسن، وملاحه أنديرش ياجر، على متن «سيتروين سي 3 دبليو.آر. سي»، قاطعين مراحل الرالي الـ 21 في زمن كلي بلغ 2:57:48:1 ساعة.

وتألف اليوم الأخير من 4 مراحل خاصة بالسرعة، نجح خلالها ميكلسن في الدفاع عن وصافته، منافساً بطل العالم الفرنسي سيباستيان أوجييه الذي كان يضغط لخطف المركز الثاني.

وقال ميكلسن: «أنا سعيد جداً بهذه النتيجة التي حققناها، المنافسة في المراكز الأولى كانت على أشدها طيلة أيام الرالي، ولم تكن المهمة سهلة، لقد ارتكبنا بعض الأخطاء في بعض المراحل، وفي مراحل أخرى كنا نسجل أزمنة ممتازة، وفي النهاية فزنا بالمركز الثاني، وهي نتيجة رائعة لنا ولفريق سيتروين بشكل عام».

ومن جهة أخرى، كانت المنافسة في المركز الخامس على أشدها بين سائق فريق سيتروين توتال أبوظبي الأيرلندي كريج برين والبريطاني إلفن إيفانز، وقد نجح برين في تقليص الفارق إلى 1.7 ثانية مع تبقي مرحلة واحدة فقط من عمر الرالي، وكانت كلمة الحسم لسائق فريق أبوظبي برين الذي دخل بذلك ضمن قائمة الخمسة الكبار للمرة السادسة في هذا الموسم.

وكان فريق أبوظبي العالمي قد أنهى اليوم الأول في مركز الوصافة عبر النرويجي أندرياس ميكلسن وملاحه أنديرش ياجر على متن «سيتروين سي 3 دبليو.آر. سي» تحت الأمطار التي خلطت أوراق اللعب.

وستكون المحطة التالية للفريق في رالي كتالونيا الإسباني من 5 إلى 8 أكتوبر بمشاركة الشيخ خالد بن فيصل القاسمي.