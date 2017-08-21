«أبوظبي العالمي» يحسم «الوصافة»

بوستالسي (الاتحاد)
توّج فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات بالمركز الثاني في الترتيب العام لرالي ألمانيا، الجولة العاشرة من بطولة العالم للراليات، وذلك عبر النرويجي أندرياس ميكلسن، وملاحه أنديرش ياجر، على متن «سيتروين سي 3 دبليو.آر. سي»، قاطعين مراحل الرالي الـ 21 في زمن كلي بلغ 2:57:48:1 ساعة.
وتألف اليوم الأخير من 4 مراحل خاصة بالسرعة، نجح خلالها ميكلسن في الدفاع عن وصافته، منافساً بطل العالم الفرنسي سيباستيان أوجييه الذي كان يضغط لخطف المركز الثاني.
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ومن جهة أخرى، كانت المنافسة في المركز الخامس على أشدها بين سائق فريق سيتروين توتال أبوظبي الأيرلندي كريج برين والبريطاني إلفن إيفانز، وقد نجح برين في تقليص الفارق إلى 1.7 ثانية مع تبقي مرحلة واحدة فقط من عمر الرالي، وكانت كلمة الحسم لسائق فريق أبوظبي برين الذي دخل بذلك ضمن قائمة الخمسة الكبار للمرة السادسة في هذا الموسم.
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وستكون المحطة التالية للفريق في رالي كتالونيا الإسباني من 5 إلى 8 أكتوبر بمشاركة الشيخ خالد بن فيصل القاسمي.