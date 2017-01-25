«الإمارة الباسمة» تحشد النجوم لليوم الرياضي الوطني

الشارقة (الاتحاد)

استقبل الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي في مقر المجلس يرافقه علي سالم المدفع نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة العليا لليوم الرياضي في الشارقة وعبدالعزيز النومان الأمين العام للمجلس وفدا رفيع المستوى برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الفريق التنفيذي لليوم الرياضي الوطني والذي ينطلق بنسخته الثانية 16 فبراير المقبل، تزامناً مع احتفالات دول مجلس التعاون باليوم الرياضي حيث تم بحث تفاصيل فعاليات وأنشطة المجلس خلال هذا اليوم.

واستعرض سعيد العاجل عددا من الأنشطة والفعاليات في اليوم الرياضي تضم تجهيز ملاعب للرياضات المختلفة لرياضات الدفاع عن النفس وكرة القدم وكرة قدم الصالات وكرة السلة وكرة السلة 3X3 وكرة اليد والفروسية وعرض مهارة قيادة الدراجات والألعاب البحرية على امتداد شارع بحيرة خالد الذي سيتم إغلاق حارة واحدة منه خلال هذا اليوم، بمشاركة جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والأندية الرياضية في الشارقة والنجوم وقدامى اللاعبين.

وينظم المجلس ماراثون الشارقة المفتوح لـ 10 كلم في نسخته الأولى خلال هذا العام ويحصل الفائزون فيه على كؤوس وجوائز مالية بالإضافة إلى الميداليات وقمصان السباق لكل المشاركين حيث يبدأ السباق في التاسعة مساء على امتداد شاطئ الممزر.

وأشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بالجهود المبذولة من مجلس الشارقة الرياضي في المجال الرياضي وتمنى لهم التوفيق في المرحلة القادمة وما تشهده من تطورات وتغييرات إيجابية بشكل عام في الإمارة الباسمة كما أشاد ببرنامج وخطة المجلس لليوم الرياضي الذي ينظم للعام الثاني على التوالي مؤكدا على التلاحم بين جميع فئات المجتمع حيث تتوفر في الإمارة جميع الإمكانيات والخبرات لتنظيم ولإقامة مثل هذه الأنشطة والأحداث.

من جانبه، تقدم الشيخ صقر القاسمي بالشكر والتقدير إلى الوفد وإشادته بالمجلس وجهوده المختلفة وفعاليات اليوم الوطني.

وأكد دعم المجلس للرياضة في الدولة ومساندتها لجميع الاتحادات واللجان الرياضية والأولمبية، وأضاف أننا نعمل ضمن استراتيجية واضحة وتحت مظلة اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة بقطاع الرياضة ودعمه الدائم والمستمر للرياضيين في شتى المجالات بما يساير التطور الذي يشهده القطاع الرياضي في الدولة بشكل عام والشارقة بشكل خاص.

حضر اللقاء محمد بن درويش النعيمي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وسالم الحبسي مدير إدارة البرامج الرياضية، المنسق العام لليوم الرياضي الوطني وطارق العريدي مدير المراسم والعلاقات الدولية وعبدالملك جاني عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي وسعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية وعضو الفريق التنفيذي لليوم الرياضي وخالد الناخي مدير إدارة التطوير الرياضي ومريم الحوسني مدير إدارة الدعم المؤسسي وياسر الدوخي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالإنابة وعدد من المسؤولين والموظفين في المجلس.