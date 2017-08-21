فريق الإمارات يضم الدراجين مارتن وسوثرلاند

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات التوصل إلى صفقات مع الدراجين الأيرلندي دانييل مارتن والأسترالي روري سوثرلاند للانضمام إلى الفريق بدءاً من موسم الجولة العالمية لعام 2018.

وقال مارتن والذي وقع عقداً لمدة عامين مع الفريق: لم أكن لأفوت فرصة الانضمام إلى فريق مؤلف من مجموعة من الدراجين الطموحين والمدعومين من قبل علامات مشهورة عالمياً، إذ سأتمكن من استخدام خبرتي للمساهمة في إنشاء فريق قادر على تحدي أفضل فرق العالم. وأضاف: أتشارك مع فريق الإمارات رؤيتي واهتمامي بالتفاصيل وشغفي بهذه الرياضة، ومع وصولي إلى أهم سنوات عمري، يقدم لي الفريق أفضل منصة ممكنة تتيح لي بلوغ إمكانياتي كاملة وتحقيق أهدافي الرياضية.

وتابع: أعتقد أن المشاركة في السباقات مع مثل هذه القائمة من الدراجين الموهوبين الذين يرشدهم موظفون شغوفون ذوو خبرة ستكون أمراً رائعاً ومثيراً، الأمر لا يتعلق بالفريق فحسب، فنحن لا نعمل مع شركائنا من أجل تعزيز الرياضة التي نحبها فحسب، بل لتعزيز أسلوب الحياة الصحي والترويج لركوب الدراجات على نطاق العالم.

من جهته، قال سوثرلاند الذي وقع عقداً لمدة عام واحد مع الفريق: يتيح لي هذا التحدي الجديد فرصة العمل مع دان مارتن، في الوقت نفسه الذي أساعد في تطوير جيل الشباب من الدراجين المحترفين ضمن الفريق.

وأضاف: فخور لأن إدارة الفريق تؤمن بموهبتي وقدراتي، وأعتقد في هذه المرحلة من حياتي المهنية أن تجربتي وخبراتي ستكون جزءاً مهماً من مستقبل الفريق، فكلما تقدمت في حياتي المهنية أكثر أدرك مدى روعة هذه التجربة التي تتيح لي دعم قادتي في الفريق والمساعدة في توجيه الدراجين الأصغر سناً.

من جانبه، قال كارلو ساروني، مدير فريق الإمارات: نعمل على استقطاب الرياضيين المميزين إلى فريقنا من أولئك الذين يتمتعون بالدوافع التي تمثل روح مشروعنا أفضل تمثيل، ويعد مارتن قادراً على التفوق في السباقات العادية فضلاً عن الجولات الكبرى، ولذلك سنكون قادرين على إيجاد الظروف المناسبة التي تتيح له التعبير عن نفسه بالصورة الأمثل، كما أننا ضمنّا لأنفسنا الأداء المميز من سوثرلاند.