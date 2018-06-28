كازان (أ ف ب)

فقد المنتخب الألماني لقبه بطلاً للعالم، بخسارته أمام كوريا الجنوبية صفر-2 مساء أمس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في مونديال روسيا، وتلقى الألمان خسارتهم الثانية في الدور الأول، مقابل فوز واحد، ليخرجوا من الدور الأول للمرة الأولى منذ عام 1938، علماً أن الدور الأول حينها كان بنظام خروج المغلوب. كذلك تبددت آمال المنتخب الألماني، المتوج باللقب قبل أربعة أعوام في البرازيل، في اللحاق بمنتخبي إيطاليا والبرازيل في قائمة المنتخبات التي نجحت في التتويج بلقب كأس العالم في نسختين متتاليتين. وواجه المنتخب الألماني بذلك المصير، الذي سبقته إليه منتخبات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا في نسخ 2014 و2010 و2002، على الترتيب، عندما خرجت من الدور الأول في النسخة التالية لنسخ تتويجها باللقب.

وباتت كأس العالم في روسيا ثالث مونديال على التوالي يشهد خروج حامل اللقب من الدور الأول، بعد إيطاليا التي خرجت من الدور الأول لمونديال جنوب أفريقيا 2010، وإسبانيا التي خرجت من الدور نفسه في البرازيل 2014.

وكانت ألمانيا تحتاج للفوز بفارق هدفين للتأهل بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين السويد والمكسيك «3- صفر»، إلا أنها تلقت هدفين في الوقت بدل الضائع.

وتذيل «المانشافت» ترتيب المجموعة، بينما تصدرتها السويد التي تأهلت إلى الدور ثمن النهائي برفقة وصيفتها المكسيك.