المصري أمين ينفرد بصدارة «الأساتذة» في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

مصطفى الديب (أبوظبي)

‫ انفرد المصري باسم أمين بطل أفريقيا والعرب ببطولة الأساتذة ضمن منافسات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج المقام حاليا في فندق دوست تاني، وذلك بعد تحقيقه الفوز في الجولتين الخامسة والسادسة.

ويتصدر أمين المنافسات برصيد خمس نقاط ونصف النقطة مبتعدا بفارق نصف نقطة عن اقرب منافسيه، وذلك بعد تحقيقه الفوز على الصربي الكسندر انديج (بطل الشطرنج الخاطف) والجورجي لوكا بيتشازده.

ويسعى أمين لمواصلة الصدارة حتى جولة الختام المقرر لها غدا لتكرار الإنجاز الذي حققه بفوزه بقلب المهرجان في نسخته السابعة عشرة.‬

وصعد سالم عبد الرحمن للمركز الثاني برصيد خمس نقاط إثر تحقيقه فوزين متتاليين على البرازيلي كريكور والروماني بوجدان دياك، ويشترك معه لاعبان هما الجورجي ليفان بنتسولا والأوزبكي علي فيروزا، فيما حل في المركز الثالث 6 لاعبين برصيد أربع نقاط ونصف النقطة وهم الإنجليزي شورت المصنف الأول في المهرجان والأوكراني زاهر افيمنكو وبطل مصر أحمد العدلي ولوكا بيتشازده من جورجيا والهندي شاركول جاجار والأرميني سمفيل ساهاكيان.‬‬

على جانب آخر، انفرد عبدولييف من أذربيجان بصدارة البطولة المفتوحة برصيد ست نقاط دون هزيمة، ويلاحقه الفلبيني أرمل ابوسيجو والأذربيجاني خازار بابازاده بخمس نقاط ونصف النقطة، ويليهما 13 لاعبا برصيد خمس نقاط أبرزهم لاعبنا إبراهيم سلطان، والسوري محمد رافع، والفلبيني روكي بابلان وكيزبيك امبوتيف من كازاخستان.‬‬‬

من جهة ثانية تنطلق اليوم منافسات بطولة «حماة الوطن» التي تقام على هامش منافسات النسخة 24 للمهرجان، والتي تقتصر على مشاركة العسكريين فقط، تقديراً من اللجنة المنظمة لدورهم الفاعل في حماية الوطن والتضحية، وتعقبها بطولة الشطرنج العائلي التي تقام ليوم واحد، ويواجه فيها أفراد العائلة الواحدة أنفسهم، حيث يمكن للأب أن يواجه ابنه وكذلك يمكن له أن يشاركه اللعب في مباراة أخرى، وتقام البطولة في إطار تدعيم الدور المجتمعي وبهدف نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها بين جميع فئات المجتمع الإماراتي‪.‬‬

من جهته، أعرب المصري باسم أمين متصدر بطولة الأساتذة عن سعادته بالصدارة، مؤكدا أنه سيقاتل من أجل الحفاظ عليها والفوز باللقب للمرة الثانية بعد أن حصد لقبه سابقا في النسخة الـ 17. وأشار إلى أن المنافسة قوية للغاية لاسيما وأن الحدث يضم كوكبة من نجوم العالم في اللعبة، وأشاد بالتنظيم الرائع من جانب نادي أبوظبي للشطرنج، موجها الشكر إلى جميع القائمين على الحدث في ظل التنظيم المميز والرائع.

وتمنى أمين أن يكون التوفيق حليفه في آخر جولتين من أجل العودة إلى مصر باللقب، خاصة وأنها أحد أهم البطولات التي يشارك فيها على الدوام.​