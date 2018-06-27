ثلثا النواب يدعون روحاني إلى تغيير فريقه الاقتصادي

طهران (أ ف ب)

طلب ثلثا النواب الإيرانيين في خطاب وجهوه إلى الرئيس حسن روحاني تغيير فريقه الاقتصادي نظراً «للنتائج السيئة» التي حققتها الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أمس.

وورد في مقتطفات من الرسالة نشرتها الوكالة، أن «النتائج السيئة لكبار المسؤولين الاقتصاديين في السنوات الأخيرة تسببت في زيادة انعدام الثقة لدى المواطنين إزاء القرارات التي تم الإعلان عنها أو تنفيذها في الأمور الاقتصادية».

وقالت الوكالة إن الخطاب وجهه 187 نائباً من أصل 290 في مجلس الشورى دون أن تذكر أسماءهم. ودعا هؤلاء روحاني إلى التحرك «بشكل عاجل من أجل إحداث تغيير في قيادة الفريق الاقتصادي» بهدف جعله يتحلى «بالديناميكية» و«يفهم» الوضع الاقتصادي قبل أن يتخذ مجلس الشورى قراراً بهذا الشأن.

ويمنح الدستور، مجلس الشورى سلطة إقالة الوزراء أو الإعلان بأغلبية ثلثي الأصوات عن «عجز» رئيس الجمهورية، الأمر الذي يفتح الطريق أمام عزله من قبل المرشد الأعلى.

وأعيد انتخاب روحاني من الدورة الأولى في مايو 2017 بعد أن تعهد بتحسين الاقتصاد وببعض الانفتاح الاجتماعي.

وهو يتعرض لهجوم عنيف منذ أسابيع من قبل غلاة المحافظين الذين يدينون سياسته للانفتاح على الغرب ويتهمونه بجر الاقتصاد إلى الهاوية. ويضم الفريق الاقتصادي الحكومي بعض نواب الرئيس ووزراء مكلفين المحافظ الاقتصادية، بالإضافة إلى المستشارين الاقتصاديين للرئيس ورئيس البنك المركزي.