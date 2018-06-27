ثلثا النواب يدعون روحاني إلى تغيير فريقه الاقتصادي

طهران (أ ف ب)
طلب ثلثا النواب الإيرانيين في خطاب وجهوه إلى الرئيس حسن روحاني تغيير فريقه الاقتصادي نظراً «للنتائج السيئة» التي حققتها الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أمس.
وورد في مقتطفات من الرسالة نشرتها الوكالة، أن «النتائج السيئة لكبار المسؤولين الاقتصاديين في السنوات الأخيرة تسببت في زيادة انعدام الثقة لدى المواطنين إزاء القرارات التي تم الإعلان عنها أو تنفيذها في الأمور الاقتصادية».
|
ويمنح الدستور، مجلس الشورى سلطة إقالة الوزراء أو الإعلان بأغلبية ثلثي الأصوات عن «عجز» رئيس الجمهورية، الأمر الذي يفتح الطريق أمام عزله من قبل المرشد الأعلى.
|
وهو يتعرض لهجوم عنيف منذ أسابيع من قبل غلاة المحافظين الذين يدينون سياسته للانفتاح على الغرب ويتهمونه بجر الاقتصاد إلى الهاوية. ويضم الفريق الاقتصادي الحكومي بعض نواب الرئيس ووزراء مكلفين المحافظ الاقتصادية، بالإضافة إلى المستشارين الاقتصاديين للرئيس ورئيس البنك المركزي.