الضربات الجوية والبراميل المتفجرة تلاحق النازحين من درعا

عواصم (وكالات)

احتدم القصف الجوي والمدفعي وبالبراميل المتفجرة من قبل الجيش النظامي السوري والميليشيات الموالية له بدعم سلاح الطيران الحكومي والروسي، في درعا والمدن والبلدات بريفيها الشمالي والجنوبي الغربي، وطال بلدتي داعل وصيدا للمرة الأولى منذ بدء الهجوم قبل 10 أيام، متسبباً بإخراج 4 مراكز طبية عن العمل، ودفع المزيد من المدنيين إلى البحث عن ملآذات آمنة تحت الأشجار وفي الحقول والمدارس، مع فرار عشرات الآلاف الذين يتعرضون للابتزاز عند الحواجز الأمنية بمطالبتهم بدفع «آتاوات». وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن «الضربات العشوائية التي تستهدف البنية التحتية المدنية لا تزال إحدى سمات الصراع»، بينما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء أمن عشرات الآلاف من المدنيين العالقين في مرمى النيران أو الفارين من العنف بمحافظة درعا جنوب البلاد.

وأبلغ المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا جلسة خصصها مجلس الأمن للتصعيد الحالي في سوريا، من نشوب معركة شاملة جنوب غرب سوريا، ستؤثر على سكان والمنطقة مثل ما حدث في الغوطة الشرقية وحلب، مشيراً إلى أن هذا التصعيد قد يزيد التوتر مع إسرائيل ومن شأنه أيضاً أن يقوض التقدم المحدود الذي تحقق حالياً في المحادثات السياسية الرامية لتشكيل لجنة دستورية. بدوره، أكدت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن عدد الفارين من القتال جنوب غرب سوريا، قارب 70 ألفاً، فيما تحدثت مصادر أخرى عن منع القوات النظامية وميليشياتها للنازحين من التوجه باتجاه الحدود الأردنية.

واستهدفت الطائرات الحربية السورية والروسية وفق المرصد، مدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي طوال ليل الثلاثاء-الأربعاء. ووثق المرصد أمس، مقتل 17 مدنياً بينهم 6 أطفال، 10 منهم جراء غارات روسية وسورية على ريف درعا الشرقي، بينما قتل 9 آخرون جراء غارات روسية على بلدة الطيبة الواقعة جنوب شرق مدينة درعا قرب الحدود الأردنية. كما قتل 12 مقاتلاً من قوات النظام جراء انفجار سيارة مفخخة خلال سيطرتهم على بلدة ناحتة في ريف درعا الشرقي، بحسب المرصد. في جنوب مدينة درعا، تدور اشتباكات عنيفة قرب قاعدة جوية، تسعى قوات النظام للسيطرة عليها، ما يخولها فصل مناطق سيطرة المعارضة في ريف درعا الغربي عن تلك الموجودة في ريفها الشرقي. وذكر المرصد أن الهجوم أسفر عن سقوط 47 قتيلاً حتى الآن لكن اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية، وهو جمعية خيرية طبية تعمل في المنطقة، قال إن عدد القتلى وصل إلى 68.

وفي الريف الشرقي، تتواصل اشتباكات عنيفة بعدما تمكنت قوات النظام خلال الأيام الماضية من فصل مناطق سيطرة الفصائل الى قسمين شمالي صغير، نزح غالبية سكانه، وجنوبي. وذكرت وحدة الإعلام الحربي التي يديرها «حزب الله» أن القوات الموالية للأسد استعادت 3 قرى أخرى شمال شرقي درعا بعد استعادة بلدة بصر الحرير أمس الأول. كما أكد المرصد خروج 3 مستشفيات عن الخدمة جراء ضربات في بلدات صيدا والجيزة والمسيفرة قرب الحدود الأردنية إلى الشرق من مدينة درعا. من ناحيته، أعلن اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية أن مركزاً طبياً رابعاً أصيب أيضاً بالضربات. وذكرت قناة «الإخبارية» التلفزيونية الحكومية أن إمدادات الكهرباء في مدينة درعا، انقطعت لأن «منظمات إرهابية»» استهدفت خط كهرباء في المسيفرة على مسافة 20 كلم تقريباً باتجاه الشرق. وقالت أيضا إن حوالي 1000 شخص بينهم مئات المقاتلين وافقوا على قبول سلطة الحكومة في بلدة الشعارة على بعد 60 كلم إلى الشمال، عارضة لقطات للعشرات منهم يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات مؤيدة للأسد.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظّمة الأمم المتحّدة للطفولة «اليونيسف» هنرييتا فور في بيان أمس «لا يعرف الرعب حدّاً في سوريا، حيث علق الأطفال مرة أخرى في تبادل لإطلاق النار خلال موجة من العنف بجنوب غرب البلاد» مضيفة «لقد عانى أطفال سوريا الأمرين وبشكل غير مقبول، لا يمكن هذا أن يصبح الوضع الطبيعي الجديد». وحث المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط، روبير مارديني، جميع الأطراف المتحاربة على «ضبط النفس وبذل قصارى جهدها لتجنيب المدنيين عواقب القتال» مضيفاً «تصلنا تقارير عن فرار المدنيين مع تغيّر مواقع خطوط المواجهة». وبدوره، أعلن مدير منظمة «كير» في سوريا ووتر شاب في بيان أمس «يدفع المدنيون ثمن هجوم عسكري آخر»، معتبراً أن «ما رأيناه في حلب وريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية يحدث الآن في الجنوب، حيث تتعرض المدن والبلدات لقصف يومي، ويُقتلع السكان مع نقص في الخدمات الاساسية كالمياه والمأوى». وقال أحمد أبازيد، ناشط إعلامي نزح من بلدته الحراك جراء الغارات الكثيفة عليها إلى منطقة زراعية قريبة «توجه الناس إلى الخطوط الخلفية للقرى الجنوبية من محافظة درعا مثل الجيزة وصيدا، لكن النظام عاد واستهدف هذه المناطق أيضاً». وتابع «لا تعرف الناس إلى أين تذهب، يلاحقهم الطيران أينما كانوا».