الصدر يجمد ميليشياته بالبصرة لعامين ويقصي مسؤولين

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)
قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، تجميد عمل الجناح العسكري للتيار بالبصرة الغنية بالنفط أقصى جنوب العراق لمدة سنتين، وطرد مسؤولها في المحافظة، سمير محمد لعيبي. وقال مكتب الصدر في بيان إنه «بحسب توجيهات الصدر تقرر أيضاً تجميد عمل مسؤول (سرايا السلام) في جنوب العراق حيدر مصطفى (أبو آية) لمدة سنتين، مشيراً إلى أنه «سيتم إرسال وفد يمثل الصدر إلى البصرة لدعم الأجهزة الأمنية وعدم التدخل بشؤونها المهنية والوظيفية الخاصة». وتابع «يمنع منعاً باتاً تدخل سرايا السلام في أي عمل غير العمل (الجهادي)»، لافتاً إلى أن «من يتدخل فسوف يعرض نفسه للعقوبة». و«سرايا السلام» هي الذراع العسكري في التيار الصدري، وشاركت ضمن فصائل «الحشد الشعبي» في القتال ضد تنظيم «داعش» الإرهابي وخاصة في قضاء سامراء ، وتمسك حالياً مواقع لحماية مرقد الأمامين العسكريين في سامراء.
وفي تطور أمني آخر، عثرت القوات الأمنية العراقية أمس، على 8 جثث قرب طريق بغداد- كركوك، بينهم 6 أشخاص مخطوفين ظهروا في فيديو للتنظيم الإرهابي الأسبوع الحالي، هدد المتشددون فيه باعدامهم ما لم تطلق السلطات العراقية سراح معتقلات بتهمة الانتماء لـ«داعش». وقال الفريق مزهر العزاوي قائد عمليات منطقة دجلة التي تضم محافظتي ديالى وكركوك وأجزاء من صلاح الدين في بيان «عثرنا خلال عملية عسكرية على 8 جثث متفسخة ومفخخة بأحزمة ناسفة» بمنطقة تل شرف في صلاح الدين، مضيفاً بالقول «هذه الجثث تعود للمختطفين الذين ظهروا في فيديو (داعش) الأخير».
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