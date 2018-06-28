الرياض: الأزمة السورية في «منحنى خطير غير مسبوق»

عواصم (وكالات)
حذرت السعودية أمس، من أن الأزمة السورية دخلت «منحنىً خطيراً غير مسبوق» في تاريخ البشرية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن رئيس قسم حقوق الإنسان بوفد المملكة الدائم في الأمم المتحدة بجنيف، فهد بن عبيد الله المطيري قوله خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات بسوريا، القول: «رغم النداءات العاجلة والقرارات الأممية المطالبة بفتح ممرات إنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين والمتضررين، إلا أن الأسد وحلفاءه واصلوا عملياتهم العسكرية والحصار وتهجير المدنيين الأبرياء «قسرياً» من المدن والقرى، ضاربين بتلك القرارات والنداءات عرض الحائط».
وجدد المطيري موقف المملكة الثابت تجاه الأزمة السورية، وأنه يجب حلها سياسياً، وفق مبادئ «إعلان جنيف الأول» وقرار مجلس الأمن 2254، وذلك بما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوري.
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وفي تطور آخر، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غريفو، أن الرئيس إيمانويل ماكرون عين أمس، سفيره الحالي لدى طهران فرنسوا سينيمو، ممثلاً شخصياً له في سوريا. وتابع غريفو أن سينيمو (61 عاماً) المدير السابق للاستخبارات الخارجية، ستنتهي مهامه في طهران في أغسطس المقبل، موضحاً أن التعيين لا يعني أن باريس «ستعيد بذلك فتح سفارتها في دمشق».