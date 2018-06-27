عواصم (وكالات)

أفاد المرصد السوري الحقوق، بأن انفجاراً مزدوجاً بسيارتين ملغومتين، أسفر عن مقتل 9 أشخاص في عفرين شمال غرب سوريا، وهي منطقة تسيطر عليها فصائل مسلحة مدعومة من تركيا بعد انتزاعها، من سيطرة وحدات الحماية الكردية في مارس الماضي. وذكر المرصد أن انفجاراً وقع قرب دوار كوة الحداد وسط مدينة عفرين، بينما وقع الآخر قرب مقر للقوات التركية على طريق يؤدي إلى مستشفى. وأضاف المرصد أن هناك 4 مقاتلين على الأقل بين القتلى بالانفجارين، بينما يعاني بعض المصابين جروحاً خطيرة. من جهتها، فرضت فصائل «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تهيمن على «قوات سوريا الديمقراطية» المعروفة بـ«قسد»، سيطرتها على فصيل «ثوار الرقة»، بعد حصار خانق لمقراته في المدينة. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر محلية قولها إن: «الوحدات الكردية أجبرت لواء ثوار الرقة على الإذعان لشروطها، والتي تتضمن إدارة قياديين من صفوفها لمقرات الفصيل المنطوي تحت لواء قسد، ونقل جزء من قواته إلى مدينة الطبقة بمحافظة الرقة». وتأتي هذه الخطوة على خلفية قيام «ثوار الرقة بضم الشباب العرب في المدينة إلى صفوفه إجبارياً دون التنسيق مع الوحدات الكردية، ما أثار حفيظة الأخيرة ومخاوفها من فقدان سيطرتها على «قسد» والفصائل العربية فيه.