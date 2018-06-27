مقتل إرهابيين في أسيوط



تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018 القاهرة (وكالات) قتل 4 إرهابيين في مواجهة مسلحة مع قوة أمنية في محافظة أسيوط، بصعيد مصر. وقالت مصادر، إن الإرهابيين لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة «السوهاجية». في وقت قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 6 متهمين بالإرهاب إلى مفتي الديار المصرية هم «إسلام محمد عابدين، وحمد صبري حسين، ومحمد ناصر أمين، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبدالرحمن مصطفى، ومحمد محمود أحمد» لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في قضية اتهامهم بالتعدي على كمين شرطة الخصوص شمال القاهرة، وحددت جلسة 28 أغسطس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.