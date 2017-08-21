العين يستطلع الهلال على طريق «العرش الآسيوي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تترقب جماهير الكرة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، موعد القمة الكروية المرتقبة بين العين «زعيم الإمارات» والهلال في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا. ويعد اللقاء بمثابة مواجهة خاصة بين قوتين بالقارة في الطريق إلى العرش الآسيوي، لاسيما وأن كل طرف يسعى إلى تحقيق إنجاز تاريخي، خاصة بعد طول غياب عن اللقب القاري.

وينحاز التاريخ إلى العين، حيث سبق وأن حقق الفوز على الهلال في 4 مباريات من أصل 7 مواجهات جمعت الفريقين، فيما فاز الهلال في 3 مباريات.

وفاز العين بدوري أبطال آسيا العام 2003 فيما يغيب اللقب عن الهلال السعودي منذ 17 عاماً، وتتشابه الدوافع لدى الزعيمين، كما أن الظروف تكاد تكون متشابهة، خاصة وأن الدوري الإماراتي لم يبدأ بعد، فيما بدأ الدوري السعودي منذ جولتين الأمر الذي يعني أن الجاهزية ليست في قمتها. وتقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد في دار الزين معقل الزعيم العيناوي، والذي يعد أحد أهم ملاعب القارة الآسيوية في الوقت الراهن.

ويعول ممثل الكرة الإماراتية كثيراً على عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق فوز مريح قبل مواجهة العودة في سبتمبر المقبل، وهو ما يقرب الزعيم العيناوي من اجتياز واحدة من عقبات الوصول للحلم القاري.