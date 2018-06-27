«الحكومة المؤقتة» تتسلم «الهلال النفطي» الليبي

عواصم (وكالات)
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة في بنغازي أمس، تسلم كافة الموانئ والحقول في منطقة الهلال النفطي، تنفيذاً لقرار القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي إتمام مراسم التسليم والتسلم بميناء السدرة النفطي، بعدما تمكن الجيش الأسبوع الماضي من طرد ميليشيات إبراهيم الجضران التي هاجمت المنطقة النفطية في رأس لانوف والسدر.
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وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا دعت الفصائل المسلحة في ليبيا إلى وقف القتال، والانسحاب على الفور ومن دون شروط من المنشآت النفطية في ميناءي السدرة ورأس لانوف.
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إلى ذلك قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي إن بلاده تعمل على دفع العملية السياسية في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتوفير الظروف الملائمة لإنجاز الاستحقاقات السياسية المنتظرة». وأبرز في تصريح إثر لقاء جمعه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في طبرق ضرورة وعي الفرقاء الليبيين بدقّة المرحلة والعمل على الخروج ببلادهم مما تردّت فيه من أزمات، ولاسيما الاقتصادية والأمنية منها، مجدّدا استعداد تونس التام لدعم ليبيا ووضع خبراتها تحت تصرف الليبيين في مختلف المجالات».