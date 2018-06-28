الإمارات: لا تسامح مع الجماعات الإرهابية

نيويورك (وام)
أكدت الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتصدي للجماعات المتطرفة والإرهابية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية التي طالت معاناة شعوبها. مشددة في بيان أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت البند المعني بـ«التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي»، على أهمية عدم التسامح مع الجماعات الإرهابية أو السماح لها بتقويض أمن الشعوب والمنطقة.
ورحب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب سالم الزعابي في البيان باعتماد الجمعية العامة في مستهل اجتماعها لقرار «الاستعراض الدولي السادس للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب». واستذكر ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط للعديد من الأزمات التي سببتها الجماعات المتطرفة والإرهابية، ودعم وتمويل بعض الحكومات. مشيرا إلى ما سببته هذه الظاهرة من آثار مدمرة وخسائر فادحة في الأرواح، إلى جانب ظواهر نزوح وتشريد للملايين من الأفراد.
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وأشار إلى أن الاستراتيجية أعربت عن القلق تجاه الاستخدام المتزايد من قبل الإرهابيين ومؤيديهم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت وغيرها من الوسائط للتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية. مجددا موقف الإمارات الصارم في تصديها للوسائل الإعلامية التي تشكل منصة لترويج أجندة الجماعات المتطرفة والإرهابية، خاصة تلك الوسائل الإعلامية التي تدعي الشرعية وتحظى بدعم من بعض الدول الأعضاء بالمنظمة، بينما هي في حقيقة الأمر تحرض على العنف.
وحث الزعابي على ضرورة التفريق بين حرية التعبير والرأي التي تؤمن الإمارات بأهميتها، وبين خطاب الكراهية الذي يتجاوز حرية التعبير ويرمي إلى تعزيز الفتن وارتكاب العنف ونشر النعرات المتطرفة والإرهابية. داعيا إلى كشف هذه المنابر الإرهابية والمطالبة بإغلاقها لحماية الشعوب من خطر الخطاب الإرهابي. واستعرض الجهود الأخرى التي انتهجتها الإمارات في حربها ضد الإرهاب والتطرف، بما في ذلك انضمامها لأكثر من 15 اتفاقية إقليمية ودولية معنية بمكافحة الإرهاب، وإصدارها للعديد من القوانين الوطنية لمحاكمة الإرهابيين ومحاربة تمويلهم وتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ونبذ خطاب الكراهية. ونوه إلى مشاركتها في التحالف الدولي ضد «داعش» من أجل محاربته ووضع حد لحركته وكبح قدراته في الحصول على الدعم المالي، وحرصها على أن تكون عضواً فعالاً في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يقوم بدور رائد دولياً في هذا مجال. وجدد موقف الإمارات غير المتسامح إطلاقاً مع الإرهاب بصوره كافة وغير المتهاون مع مرتكبيه وداعميه. مؤكداً عزمها مواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للتصدي للجماعات المتطرفة والإرهابية، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية وبناء مستقبل أكثر أملاً وإشراقاً لشبابها.