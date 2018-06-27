السيسي يؤكد دعم الحل السياسي لأزمات المنطقة

القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، أن بلاده تتعامل مع أزمات المنطقة وفق مبدأ راسخ إطاره التوصل إلى حل سياسي بالتوازي مع دعم المؤسسات الوطنية ومحدداته عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها. ونقل المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي عن السيسي تأكيده خلال لقاء عقده مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشن مينار، اهتمام مصر بمواصلة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، وبحرصها على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية لاسيما في ضوء الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجاري تنفيذه.

وأشار إلى الاستقرار الأمني الذي يسود مصر حاليا، إضافة إلى توافر البيئة التشريعية الملائمة والموقع الجغرافي المتميز الذي يفتح المجال أمام التجارة مع الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، ما يعد من عوامل جذب للاستثمارات وإقامة المشروعات المشتركة مع الصين.