ملتقى إعلامي في بروكسل للحد من خطاب الكراهية

جدة (وام)

تعقد منظمة التعاون الإسلامي غداً وبعد غدٍ في بروكسل «الملتقى الإعلامي الإسلامي ـ الأوروبي للحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام»، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» والتنسيق مع الأكاديمية الإسلامية للبحث والتنمية. وسيشهد الملتقى، تنظيم ورشة عمل لتقييم واعتماد الصيغة النهائية لمشروع الدليل التوجيهي لتأهيل الإعلاميين لتغطية الأحداث الإرهابية الذي أعدته إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضحت مديرة إدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي مها مصطفى عقيل، أن الملتقى يهدف إلى التعريف بمضامين الاستراتيجية الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي للتصدي للإسلاموفوبيا التي اعتمدتها الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام التي عُقدت في جدة في ديسمبر 2016، بالإضافة إلى التعريف ببرنامج الإيسيسكو لتدريب الإعلاميين في مجال معالجة الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين. ومن المقرر أن يعتمد الملتقى مشروع «إعلان بروكسل من أجل الحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام»، ومشروع «الإعلان عن تأسيس الرابطة الدولية للإعلاميين من أجل الحد من الكراهية والتطرف».