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مسؤولون وشركاء:

إطلاق منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 يناير 2017

دبي (وام)

أكد عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي- بمناسبة إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أمس، منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» في دبي- أهمية المبادرة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

وقال إن الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدأت منذ فترة تطوير خطة دبي 2021 بهدف تنمية هذا القطاع، لما له من أهمية في تعزيز مكانة دبي العالمية لتكون محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي من خلال اعتمادها على قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية والابتكار وتأكيداً للدور المهم الذي تلعبه المؤسسة من نقل هذه المشاريع من المحلية إلى العالمية من خلال دعمها وتقديم جميع الخدمات لتجاوز الصعوبات التي تحول دون ذلك.

وأضاف: لطالما كانت حكومة دبي رائدة في توثيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص واليوم ومن خلال منظومة «تصنيف» شهدنا تعاوناً منقطع النظير من الشركاء الاستراتيجيين في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الامتيازات الممنوحة لهم وتسهيل الإجراءات ما يزيد من المقومات التحفيزية وزيادة تنافسية الشركات ودفع حركة النمو الاقتصادي بشكل سريع.

من جانبه، أوضح سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد الأولى من نوعها، حيث تسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلالها إلى تحفيز القطاع والتركيز على الدور المحوري الذي يلعبه في الاقتصاد الكلي للدولة، مشيراً إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر إحدى الركائز الرئيسية لتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال والمحرك الرئيس لاقتصاد المستقبل.

وقال، إن خطة دبي 2021 تسعى إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45% بحلول عام 2021 وتأتي منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» محفزاً لنمو هذا القطاع، لا سيما الشركات منها التي تمتلك قدرات واعدة تخولها تأدية دور محوري في النمو الاقتصادي في الإمارة. ... المزيد
     
 

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