وسم #ذكرى_عقوق_حمد_بوالده يتصدر «تويتر»

دينا مصطفى (أبوظبي)

تصدر وسم #ذكرى_عقوق_حمد_بوالده أمس مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى انقلاب حمد بن خليفة أمير قطر السابق على والده خليفة بن حمد آل ثاني. ووصف مغردو «تويتر» الانقلاب بذكرى الغدر والخيانة والخزي والعار، واعتبروا أن تصرفات «تنظيم الحمدين» المتآمر تجاه جيرانه العرب امتداد طبيعي لما قام به سابقاً.

وغرد المعارض القطري خالد الهيل عبر حسابه في «تويتر» «حدث في مثل هذا اليوم 27 يونيو 1995 أن العاق حمد بن خليفة آل ثاني انقلب على حكم أبيه وانقض عليه واتهمه بانه لص وحرامي ولَم يكتف بهذا فقط بل طارد أباه في الإنتربول وشهر به بمساعدة الشيطان حمد بن جاسم الذي زين له سوء عمله». وأضاف «في عهد العاق حمد بن خليفة انحدرت سمعة قطر إلى الحضيض فأصبحت موصومة بالإرهاب، موصوفة بالتآمر، ومدموغة بالتدخل السافر في شؤون الدول الأخرى والعبث بمصائرها وامتدت تلك الحقبة السوداء إلى عهد الحاكم بالأمر الواقع تميم بن حمد.. الحمدين انهم خفافيش الظلام وكهنة الشر لا بارك الله في براثنهم». وقال أحد المغردين «يصادف اليوم ذكرى الغدر والخيانة والخزي والعار وإلا كيف يودع والده في المطار ثم ينقلب عليه، ومن عارض انقلابه أودعه بالسجون والتعذيب ومصادرة جنسيات وتشريد الأحرار من آل ثاني وأبناء قطر الشرفاء». وذكر آخرون تفاصيل الخيانة والعقوق فقال أحدهم «انقلب الخائن على أبيه بل لم يكتف بذلك بل أصدر مذكرة للبوليس الدولي كي يقبض على والده». وقال آخر «الحمد لله على أن عافانا وجعلنا في بلد يحكم بالعدل عرفت قطر بالخيانة من الرأس الأكبر (خليفة والد حمد) بغدره بابن عمه واغتصب الحكم منه وبعد 23 سنة وبنفس هذا اليوم قام الابن العاق «حمد» وأخذ الحكم قصراً من والده (وما زالت هذه الدويلة تبث سمومها وخيانة أشقائها». ورأى مغرد «أن يوم 27 يونيو ذكرى أشهر قصة عقوق الوالدين في العصر الحديث حيث غدر بوالده ولم يكتف بذلك بل قام بملاحقته قضائيا عبر الإنتربول وهو في منفاه، لكنه لم يستطع سجنه لاختيار والده الإقامة في الإمارات». واعتبر مغردون أن تصرفات قطر تجاه جيرانها هي امتداد لما فعله حمد مع والده من قبل، فقال أحدهم «شخص طعن أباه بظهره وخانه وانقلب عليه كيف تتوقعون أنه يتمنى الخير لجيرانه ! إذا كان نصيب أبيه منه الغدر وش بيكون نصيب جيرانه منه!!». وكتب آخر «في مثل هذا اليوم نفذ الخبيث أشهر جريمة عقوق في التاريخ المعاصر. رافق والده إلى المطار لتوديعه ثم اعلن الانقلاب عليه بعد أن دعا وجهاء شرق سلوى للغداء ونشر مشاهد بدون صوت للمواطنين وهم يصافحونه على أنها مبايعة له واصدر بأبيه مذكرة إحضار بتهمة خيانة الأمانة». وقال آخر «هذه الذكرى ما هي إلا حلقة واحدة بطلها حمد العاق من مسلسل العقوق المتوارث في دويلة الشر».