المعارضة: رسائل دولية تحذر تميم

أبوظبي (الاتحاد)

دعت المعارضة القطرية، القطريين الشرفاء، إلى ألا ينخدعوا بمحاولات النظام القطري تصوير نفسه بأنه يحقق إنجازات وانتصارات في مجال السياسة والعلاقات الخارجية. وقالت في تغريدات على «تويتر»، إن التضخيم الإعلامي لهذا المجال الذي تقوم به منظومات تميم الإخوانية والمرتشون في شركات التحشيد، يقابله على الأرض عكس ذلك تماماً. وأضافت: «لقد وصلت إلى النظام القطري رسائل شديدة اللهجة مؤخراً من المجتمع الدولي والدول المؤثرة الكبرى، تحذره فيها من استمرار مخططاته وعلاقاته المقوضة للأمن والاستقرار العالمي. وهذا شمل تحالفاته مع إيران، واستعمال ذلك في الاستقواء على شعوب المنطقة العربية، ووضع الخطط مع الإيرانيين من أجل إعادة التيارات الإخوانية على الساحة». وتابعت: «نطمئن شعبنا وشعوب المنطقة، بأن هذا النظام أصبح مفضوحاً أمام الجميع، وتقترب أكثر يومياً ساعة انهياره الحتمي ومحاكمة تميم وأعوانه، إن شاء الله».