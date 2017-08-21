«نيابة أبوظبي»: حبس 3 شبان وتكفيل فتاة للمساس بالآداب العامة

أبوظبي (الاتحاد)

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس ثلاثة شبان سبعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم تهمة المساس بالآداب العامة للمجتمع، وذلك باستخدام تقنية المعلومات، كما وافقت النيابة العامة في أبوظبي على تكفيل فتاة متهمة في القضية نفسها.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أمرت بالقبض على المتهمين، على خلفية انتشار مقطع فيديو على موقع «اليوتيوب» يتضمن لقطات مخالفة للقانون، بأن قام كل من المتهمة والمتهم الأول بتمثيلها، بينما شارك بقية المتهمين بالتصوير والإعداد، ثم قام المتهم الأول بعمل «المونتاج» للفيديو ونشره على حسابه الشخصي على موقع «اليوتيوب».

وفي تحقيقات النيابة، اعترف المتهمون بما أسند إليهم من تهم، وادعوا أنهم كانوا يهدفون إلى نشر مقطع توعوي لتحذير الفتيات من الخروج مع أشخاص تعرفوا إليهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يتعرضن له من اغتصاب أو اختطاف.

كما أكد المتهمون في اعترافاتهم أن الفيلم عند نشره كان يتضمن 33 دقيقة، ولكن حدث هجوم على موقع المتهم الأول واجتزاء مقطع صغير لا يتعدى الدقيقة ونشره، وبعد ذلك قام المتهم بحذف الفيديو من إمكانية المشاهدة العامة ووضعه للمشاهدة الخاصة فقط قبل أن يحذفه بشكل كامل بناءً على نصيحة إعلاميين قاموا بالتواصل معه، وشرحوا له الخطأ القانوني الذي وقع به.