علي كاظم.. إبداع الملاعب ودراما الحياة

الكويت (الاتحاد)
ودعت الكرة العراقية أمس، نجمها علي كاظم عن عمر يناهز «69 عاماً»، إثر إصابته بأمراض مزمنة ألزمته الفراش، ليتوفى على إثرها بعد حياة حافلة بالعطاء، مع المنتخب العراقي، خلال فترتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، تاركًا خلفه سيرة غنية من الإبداع والتألق في ملاعب كرة القدم، ليعم الحزن الشارع الرياضي العراقي، وبعثة «أسود الرافدين» في الكويت فور علمها بالخبر. وحقق علي كاظم مع منتخبات العراق الكثير من الإنجازات، أبرزها مع منتخب العراق العسكري، حيث يعتبر اللاعب الأبرز بتاريخ الكرة العراقية على الصعيد العسكري، وحصل مع منتخب العراق العسكري على ثلاث بطولات كأس عالم، الأولى عام 1972 في بغداد بقيادة المدرب عادل بشير، والتي حصد العراق لقبها بالفوز على اليونان وكوت ديفوار والتعادل مع تركيا وإيطاليا، وانسحبت فيتنام من البطولة، وسجل علي كاظم هدفاً واحداً أمام كوت ديفوار في المباراة الأخيرة التي انتهت بثلاثية نظيفة للعراق.
شارك علي كاظم في بطولة كأس العالم العسكرية الثانية عام 1977 في دمشق بقيادة المدرب الألماني رايشلت، وسجل كاظم رباعية الفوز الرائعة على البحرين في مرمى الحارس حمود سلطان في بغداد، ضمن التصفيات بقيادة المدرب عمو بابا، وبعد تجاوز الإمارات أيضا بالتصفيات ساهم مع منتخب العراق العسكري في الفوز بالبطولة، بعد تخطي فرق المجموعة ألمانيا الغربية وفرنسا ونيجيريا والتأهل للنهائي، الذي شهد تسجيل علي كاظم إحدى الضربات الترجيحية الحاسمة أمام الكويت، الذي كان يقوده أفضل مدربين البرازيل ماريو زجالو ومساعده كارلوس البرتو بيريرا، وانتهت المباراة عراقية 5-4 بعدما تعادل الفريقان بوقتها الأصلي والإضافي سلبياً.
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ويعتبر كاظم ثالث هداف في تاريخ الكرة العراقية، حيث سجل مع منتخبات العراق الوطنية أكثر من 56 هدفاً، وتميز بتسديداته اليسارية القوية وبإتقان التسديدات الرأسية، وله أهداف جميلة حتى بقدمه اليمنى، أشهرها الهدف الجميل الذي سجله أمام الكويت في مرمى الحارس أحمد الطرابلسي.
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«العراقي» ينعى الفقيد
الكويت (الاتحاد)
نعى الاتحاد العراقي، الفقيد وأصدر بياناً قال فيه: «الاتحاد يشاطر أحزان الوسط الرياضي والكروي لوفاة أحد أعمدة اللعبة ونجمها السبعيني علي كاظم، الذي وافته المنية، في العاصمة بغداد إثر مرض عضال، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. وأضاف البيان، أن الاتحاد خاطب اللجنة المنظمة للبطولة رسمياً، للموافقة على ارتداء شارات سوداء على أذرع اللاعبين والوقوف دقيقة حداد على روح فقيد الكرة العراقية ونجمها الراحل علي كاظم.