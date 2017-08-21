بعثة الحج الرسمية تغادر إلى الأراضي المقدسة غداً

آمنة النعيمي، عمر الأحمد (الشارقة، أبوظبي)

تغادر البعثة الرسمية لحجاج الدولة غداً الثلاثاء إلى الأراضي المقدسة عبر مطار أبوظبي الدولي استعداداً لخدمة حجاج الدولة المتوجهين لأداء فريضة الحج هذا العام على أن تعود في 7 سبتمبر المقبل.

وكانت البعثة التحضيرية لبعثة الحج الرسمية للدولة قد غادرت إلى الأراضي المقدسة في 12 أغسطس، لمتابعة شؤون حجاج الدولة، حيث تولت مهام تجهيز مقرات البعثة الرسمية في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبقية مواقع المشاعر المقدسة، والتي تشهد هذا العام تطوراً مميزاً بقربها من «قطار المشاعر»، الذي سيوفر الوقت والجهد، ويؤمن راحة العبادة والمناسك لضيوف الرحمن من حجاج الدولة، كما تولت متابعة تجهيزات الخيام التي ستكون أكثر برودة وذلك في سبيل إسعاد الحجاج.

ويؤدي 5800 مواطن من أصل 6228 حاجاً مواطناً -هم الحصة المقررة للدولة هذا العام- الفريضة للمرة الأولى، وفقاً لنظام المفاضلة الذي يعطي الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج ومحارمهم ومرافقيهم.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن جل المصرح لهم هذا العام سيؤدون الفريضة للمرة الأولى، وأوضح أنها البادرة الأولى في تاريخ الدولة، أن تكون بعثة الحج بكاملها لم يسبق لها الحج.