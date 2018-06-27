«الهلال» تسلط الضوء على نشاطاتها في اليمن

عدن (وام)

التقى المهندس سعيد آل علي مدير الهلال الأحمر الإماراتية في عدن، وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الذي ضم جاكلين بريفلين مديرة مكتب المفوضية في عدن وأحمد الأغبري مدير مكتب الأمن والسلامة به.

جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على الأنشطة والأعمال الخيرية والإنسانية التي تقدمها الهلال الأحمر الإماراتية ضمن «عام زايد» في المحافظات اليمنية الخمس التي يعمل بها وتضم عدن والضالع وتعز ولحج وأبين. واستعرض مدير الهلال الأحمر الإماراتية في عدن من خلال فيديو موثق مجمل الأنشطة والمشاريع والأعمال الخيرية التي تنفّذها الهلال منذ بدء «عام زايد» وتفاصيل كل مرحلة من مراحل عمله، مشيراً إلى أن ما تم عرضه لم يتضمن أنشطة الهلال خلال الأعوام السابقة التي وصفها بأنها كثيرة ومتعددة. وأكد أن الهلال الأحمر الإماراتية يعمل على تنفيذ مشاريعه وبرامجه بالتعاون مع السلطات اليمنية في المحافظات الخمس، موضحاً أن الهلال يسعى إلى تقسيم أعماله وأنشطته الخيرية والإنسانية وفق ثلاث مراحل زمنية.

المرحلة الأولى انتهت بتنفيذ عدد من المشاريع والثانية قائمة فيما يجري الإعداد للمرحلة الثالثة.

واستعرض أمام وفد المفوضية عدداً من أعمال الهلال الأحمر الإماراتية ومنها مشاريع حفر آبار المياه في المناطق الأشد تضرراً وأهمها بئر «القبيطة» بلحج بكلفة بلغت ثلاثة ملايين درهم إماراتي وتوفير مضخات المياه لعدن وإطلاق برامج للمتطوعين الذين يتزايد عددهم بصورة مستمرة، كاشفاً المزيد من التفاصيل حول المحطة الكهربائية التي من المزمع إطلاقها وتشغيلها في عدن بقدرة 120 ميجا بكلفة تجاوزت مائة مليون دولار والتي من شأنها المساهمة الفاعلة في التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي. وتطرق اللقاء إلى مجمل الفعاليات والاحتفالات التي تنظمها الهلال الأحمر الإماراتية ومنها احتفالية يوم الأم ويوم الشعر العالمي ويوم متلازمة داون وغيرها من الفعاليات.