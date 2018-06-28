لامبارد: «الأسود الثلاثة» بطل مونديال روسيا

أنور إبراهيم (القاهرة)
بعد أن كان متحفظاً في تصريحاته في بداية المونديال بشأن منتخب إنجلترا وقوله إنه يمكنه الذهاب إلى دور الثمانية على أقصى تقدير، عاد النجم الإنجليزي الأسطوري فرانك لامبارد ليدلي بحديث لشبكة «بي بي سي» غيّر فيه رأيه، وأصبح أكثر ثقة في منتخب بلاده.
وقال لامبارد: أعتقد أنه بمقدورنا الوصول إلى المباراة النهائية والفوز باللقب ورفع كأس العالم، وتساءل قائلاً: لماذا كنا سلبيين في البداية، وكنا نقول سنصل فقط إلى دور الثمانية ؟
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وعلق لامبارد نجم تشيلسي الأسبق والذي اعتزل اللعب مؤخراً، قائلاً: يكفي أن تنظروا إلى ما يتمتع به لاعبو المنتخب من موهبة وأسلوب لعب متميز، علاوة على ارتفاع درجة تركيزهم من مباراة إلى أخرى ويوماً بعد يوم، ويتناسب ذلك مع كون البطولة دورة كرة قدم تحتاج إلى نفس طويل، وهذا ما يجب أن نضعه في حساباتنا.
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واعترف لامبارد بأن طريقة 3 /5 /2 التي ينتهجها ساوثجيت أفضل كثيراً من طريقة 4 /4 /2 التي كان المنتخب يلعب بها على امتداد سنوات طويلة، وهي طريقة ساعدت الفريق على تحقيق المزيد من الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب، وهو أمر أساسي ومهم إذا كنت تريد فرض إيقاعك وأحكام سيطرتك على مجريات اللعب.
واختتم لامبارد حديثه بقوله: نعم.. فعل المدير الفني كل هذه الأمور التي نتحدث عنها في تحليلاتنا لأداء منتخب «الأسود الثلاثة» في هذا المونديال.