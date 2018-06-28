لامبارد: «الأسود الثلاثة» بطل مونديال روسيا

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن كان متحفظاً في تصريحاته في بداية المونديال بشأن منتخب إنجلترا وقوله إنه يمكنه الذهاب إلى دور الثمانية على أقصى تقدير، عاد النجم الإنجليزي الأسطوري فرانك لامبارد ليدلي بحديث لشبكة «بي بي سي» غيّر فيه رأيه، وأصبح أكثر ثقة في منتخب بلاده.

وقال لامبارد: أعتقد أنه بمقدورنا الوصول إلى المباراة النهائية والفوز باللقب ورفع كأس العالم، وتساءل قائلاً: لماذا كنا سلبيين في البداية، وكنا نقول سنصل فقط إلى دور الثمانية ؟

وأضاف: يقيني أن لاعبي المنتخب أثبتوا فاعلية كبيرة من بداية البطولة، ويتمتعون بفورمة عالية، ويؤدون أداء ممتازاً، ولديهم رغبة واضحة في تحقيق إنجاز فشلت فيه كل الأجيال السابقة على امتداد 52 سنة عندما توجت إنجلترا بالبطولة عام 1966، وهي المرة الوحيدة التي حصلت فيها على اللقب.

وعلق لامبارد نجم تشيلسي الأسبق والذي اعتزل اللعب مؤخراً، قائلاً: يكفي أن تنظروا إلى ما يتمتع به لاعبو المنتخب من موهبة وأسلوب لعب متميز، علاوة على ارتفاع درجة تركيزهم من مباراة إلى أخرى ويوماً بعد يوم، ويتناسب ذلك مع كون البطولة دورة كرة قدم تحتاج إلى نفس طويل، وهذا ما يجب أن نضعه في حساباتنا.

وحرص لامبارد على الإشادة بالمدير الفني جاريث ساوثجيت، مشيراً إلى أنه نجح خلال العامين الأخيرين في تغيير أسلوب لعب الفريق، وفلسفته وأصبح أكثر مرونة، واستعان بعدد كبير من النجوم الشباب الذين بمقدورهم صنع الفارق بمهاراتهم وسرعتهم وتفاهمهم، كما أصبح الفريق يملك الكثير من الخيارات عندما تكون الكرة بحوزته.

واعترف لامبارد بأن طريقة 3 /5 /2 التي ينتهجها ساوثجيت أفضل كثيراً من طريقة 4 /4 /2 التي كان المنتخب يلعب بها على امتداد سنوات طويلة، وهي طريقة ساعدت الفريق على تحقيق المزيد من الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب، وهو أمر أساسي ومهم إذا كنت تريد فرض إيقاعك وأحكام سيطرتك على مجريات اللعب.

واختتم لامبارد حديثه بقوله: نعم.. فعل المدير الفني كل هذه الأمور التي نتحدث عنها في تحليلاتنا لأداء منتخب «الأسود الثلاثة» في هذا المونديال.