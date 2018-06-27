شكوك حول مشاركة خيمنيز مع أوروجواي

نيجيني نوفجورود (د ب أ)

لا يزال المدافع خوسيه ماريا خيمنيز، أحد العمدة الأساسية في منتخب أوروجواي، في طور التعافي من إصابته التي لحقت به مؤخراً، مما يثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمواجهة المرتقبة لفريقه أمام البرتغال يوم بعد غدٍ في دور الستة عشر.

وقال طبيب منتخب أوروجواي، ألبرتو بان، أمس داخل معسكر الفريق بمدينة نيجيني نوفجورود: «التطور جيد للغاية ونحن متفائلون بوجوده بقائمة المباراة».

وسجل مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني هدف فورز فريقه على مصر في المباراة الأولى لأوروجواي في المونديال وشارك في المباراة الثانية أمام السعودية منذ البداية والتي انتهت بنفس النتيجة، ولكن بسبب شعوره بآلام عضلية في الفخذ لم يتمكن من خوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات التي فازت فيها أوروجواي 3 / صفر على روسيا.

وأوضح طبيب منتخب أوروجواي أن خيمنيز يعاني من التهابات في منطقة الفخذ ولكنها ليست بالخطيرة بالقدر الذي قد يهدد مشاركته في المباراة.

وسيكون اليوم هو الفاصل في تحديد مصير خيمنيز، حيث إنه إذا تمكن من التدرب مع باقي زملائه من دون مشاكل سيحصل على إذن الأطباء بالمشاركة في مباراة السبت أمام البرتغال وسيعود القرار النهائي في هذا الصدد للمدرب أوسكار تاباريز الذي سيقرر الدفع به أو تجنب المخاطرة باستبعاده.