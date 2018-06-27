شكوك حول مشاركة خيمنيز مع أوروجواي

نيجيني نوفجورود (د ب أ)
لا يزال المدافع خوسيه ماريا خيمنيز، أحد العمدة الأساسية في منتخب أوروجواي، في طور التعافي من إصابته التي لحقت به مؤخراً، مما يثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمواجهة المرتقبة لفريقه أمام البرتغال يوم بعد غدٍ في دور الستة عشر.
وقال طبيب منتخب أوروجواي، ألبرتو بان، أمس داخل معسكر الفريق بمدينة نيجيني نوفجورود: «التطور جيد للغاية ونحن متفائلون بوجوده بقائمة المباراة».
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وأوضح طبيب منتخب أوروجواي أن خيمنيز يعاني من التهابات في منطقة الفخذ ولكنها ليست بالخطيرة بالقدر الذي قد يهدد مشاركته في المباراة.
وسيكون اليوم هو الفاصل في تحديد مصير خيمنيز، حيث إنه إذا تمكن من التدرب مع باقي زملائه من دون مشاكل سيحصل على إذن الأطباء بالمشاركة في مباراة السبت أمام البرتغال وسيعود القرار النهائي في هذا الصدد للمدرب أوسكار تاباريز الذي سيقرر الدفع به أو تجنب المخاطرة باستبعاده.